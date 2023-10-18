أستاذ علوم سياسية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر

أدانت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمصابين من الأبرياء والمدنيين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مؤكدة أنّها كارثة انسانية انتهكت كل عهود ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

وأضافت الشيخ، في حديثها لـ«الوطن»، أنّ رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت اليوم واضحة وحاسمة لإسرائيل وكل القوى الدولية والإقليمية، بأن هناك خطوط حمراء للأمن القومي المصري لن يُسمح بتجاوزها، وأنّه على الجميع التحرك لوقف تلك المجازر الإنسانية في قطاع غزة: «موقف مصر حازم ومشرف لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تأكيد حقوق المدنيين، ورفض انتهاكات حقوق الإنسان التي اخترقها جيش الاحتلال الاسرائيلي بكل وحشية».

تكاتف الشعوب العربية لدعم الفلسطينيين

وأكدت في نهاية حديثها أنّ الوضع الحالي يستدعي تكاتف الشعوب العربية لدعم أشقائنا في غزة، من خلال الضغط على القوى الدولية بكل الطرق المشروعة، وخاصة المؤيدة لإسرائيل لوقف تلك المجازر، مشيرة إلى أنّ القيادة السياسية في مصر تسعى بكل جهدها منذ اشتعال الأزمة إلى تقديم كل المساعدات الطبية والإنسانية، كما اعتادت دائمًا على مر التاريخ.