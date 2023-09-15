محمد العرابي: 11 سبتمبر غيرت موازين القوى الدولية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن حادث 11 سبتمبر كان أمرًا مريبًا ومخيفًا بصورة كبيرة، إذ جرى الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية في عقر دارها، وتوقع في هذا التوقيت تداعيات كثيرة بعد هذا الهجوم.

العرابي: هجمات 11 سبتمبر كانت متطورة للغاية

وأكد «العرابي»، خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث؟»، والمُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي جمال عنايت، أن هجمات 11 سبتمبر كانت متطورة بصورة كبيرة ولم يشهدها العالم من قبل، ولهذا كان العالم في حالة من الذهول بعد تنفيذ هذا الهجوم الإرهابي داخل الحدود الأمريكية.

11 سبتمبر.. بداية الترتيب لشرق أوسط جديد

وأضاف وزير الخارجية الأسبق في حديثه، أن 11 سبتمبر كانت بداية الترتيب لشرق أوسط جديد، حيث اختلفت موازين القوى بصورة كبيرة، وأصبح العالم يشهد تغيرات سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بشكل سريع، بعد أن كان التغير يصل إلى عشر سنوات.

وأشار «العرابي»، إلى أن حادث انفجار 11 سبتمبر كان بداية انتشار الفوضى في الكثير من دول العالم ومنها الشرق الأوسط.