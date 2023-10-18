مسرح جامعة كفر الشيخ يفوز بالمركز الثاني في مسابقة مراكز الفنون

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة إلى فريق مسرح الجامعة لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بمهرجان مراكز الفنون، مؤكداً دعمه للفريق لمواصلة نجاحاته، متمنيًا للجامعة وطلابها مزيد من الإزدهار والتقدم وحصد الجوائز في كافة المحافل التي يشاركون بها.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة، عن نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع في مجال المسرح.

إشادة كبيرة بالفائزين

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان اليوم، بفريق مسرح الجامعة لحصولة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بمهرجان مراكز الفنون، مشيراً الى ان الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب، كما تولي الجامعة المسرح أهمية واسعة بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية وغيرها، والمسرح أبو الفنون التي بدأت مع المسرح الفرعوني في ساحات المعابد.

اهتمام بالغ بالفنون

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بطلابه من فريق مسرح الجامعة وذلك لتصدرهم وحصولهم على المركز الثاني بالمسابقة التي شارك بها 8 جامعات مصرية مصعدة هي قناة السويس، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وجنوب الوادي، وسوهاج، وطنطا، والقاهرة، وحلوان، حيث شارك فريق مسرح جامعة كفر الشيخ بمسرحية «ما وراء الصفقة»، عن قصة لتوفيق الحكيم.