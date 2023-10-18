قرار جمهوري بتجديد الثقة في رئيس جامعة كفر الشيخ لفترة ثانية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتجديد الثقة في الدكتور عبد الرازق دسوقي، وتوليه رئاسة جامعة كفر الشيخ لفترة ثانية.

استكمال مسيرة الإنجازات

ووجه «دسوقي» تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الرشيدة، مشيدا بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواصلة تحقيق تطلعات الشعب المصري في جميع المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار ومواصلة جهود التنمية المستدامة لرفعة مصرنا الحبيبة، مؤكداً أن هذه الثقة تزيد من تحمله المسئولية تجاه جامعة كفر الشيخ، ومواصلة العمل لتصبح في المكانة التي تستحقها بين مصاف الجامعات العالمية.

الارتقاء بالخدمات

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، رسالة شكر وتقدير لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مطالباً جميع القيادات باستمرار العمل وتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الإدارات خلال الفترة المقبلة من أجل الارتقاء بالجامعة ومواصلة النجاح على مستوى كافة القطاعات الجامعية.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ تقع في شمال محافظات الدلتا في محافظة كفر الشيخ، وقد حصلت علي جائزة أفضل جامعة مصرية من عام 2008، والتي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.