«حماة الوطن»: المصريون يساندون الرئيس السيسي في موقفه من قضية فلسطين

أشاد المهندس يوسف رشدان، أمين عام الإعلام في أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز، حيث أعلن الرئيس السيسي رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة، مؤكدا استعداد الملايين من المصريين للتظاهر ضد القرار.

وأكد رشدان أنّ الشعب المصري بجميع طوائفه يساند الرئيس السيسي، وعلى استعداد للتضحية في سبيل الأمن القومي المصري، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، كما أشاد بالموقف الفلسطيني وموقف الدول العربية التي أعلنت رفضها للقرار.

وطالب أمين عام الإعلام في أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، المجتمع الدولي والأمم الكبرى بالتصدي للإجرام الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على أنّه لا سلام حقيقي للمنطقة والعالم دون إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد رشدان أنّ استمرار الحرب ستؤدي إلى اتساع رقعة الصراع القائم أو امتداده إلى باقي دول المنطقة، ما ينذر بمرحلة من عدم الاستقرار العالمي.