ليلى عبدالمجيد: BBC تزيف الحقائق ويجب ترجمة الأحداث لإيصالها إلى الغرب

قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أن تناول شبكة «BBC» للأحداث منذ بدايتها به تحيز واضح وصريح، وتزييف للحقائق وتناول من جانب واحد فقط وعدم عرض لجوانب الثانية، مشيرة إلى أنّه يوجد عدم مهنية واضح وصريح من قبل الشبكة البريطانية.

تزييف BBC للحقيقة

وأضافت ليلى، لــ«الوطن»، أنّ العاملين العرب بالشبكة الذين عبروا عن رأيهم عبر صفحاتهم الشخصية على «فيس بوك»، تم تحويلهم للتحقيق، وأكدت أن «BBC» تريد إخفاء الحقيقة عن العالم في كافة التقارير والمداخلات التي تعرضها.

وناشدت ليلى عبدالمجيد، القنوات الإخبارية العربية بوضع ترجمة فورية باللغة الإنجليزية كي يصل الصوت الفلسطيني للعالم بأكمله، مؤكدة أنّ الحكام يعرفون كل شيء أما الشعوب يظنون أن الضحية هي إسرائيل وليست فلسطين، لذا يجب أن يوجد صوت عربي باللغة التي يفهما الغرب كي يصل الصوت للجميع، وهذا دور القنوات العربية، لأن القنوات الغربية سواء «BBC» أو غيرها من المحطات الغربية تزيف الحقائق عن قصد.

وقالت ليلى إنّ حديثها لا يعني أن القنوات العربية مقصرة، لكنها تقدم تغطية إعلامية على أعلى مستوى للمواطن العربي، لكن ينقصها أن يصل صوتها إلى الغرب وهذا هو الأهم، مشيرة إلى أنّ الجميع يريد أن يضيق على فلسطين ويعتبرون أنّها كلها حماس، وأن الغرب يفرض رأيه في كل شيء حتى حرية الرأي على السوشيال ميديا يقومون بحذفها.

حقوق الفلسطينيين

وأضافت أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يبيد الفلسطينين، ويطالبوننا طوال الوقت بحقوق الإنسان وهما يتغافلون عما يحدث في فلسطين من قتل الأبرياء والأطفال والشباب والنساء، وليس لديهم أي حقوق كأنهم ليسوا بشرا.