ليلى عبد المجيد: «المتحدة» لديها رؤية درامية نجحت في تطوير المجتمع

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السنوات الأخيرة في إحداث طفرة على مستوى الدراما وجعلها تلامس الواقع مرة أخرى بعد ابتعادها لسنوات عن معايشة مشاكل الجمهور والتعبير عن قضاياهم والتحدث بلسان حالهم وذلك من خلال تقديم محتوى درامي متنوع يتناول شتى المجالات.

تطوير الدراما على يد الشركة المتحدة

قالت دكتورة ليلى عبد المجيد أستاذة الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق عن هذا التطوير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه قبل اهتمام الشركة المتحدة بالإنتاج الدرامي كان كم الأعمال التي تنتج قليلة للغاية وكان لها توجهات محددة ولم تكن ذو رؤية ولكن عندما تولت المتحدة الملف زاد عدد الأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها كل عام بشكل مبشر وملحوظ كما أصبح هناك تنوع كبير على مستوى الدراما التي تقدم.

إنتاج الشركة المتحدة الوطني

تابعت أنه أصبح هناك إنتاج دراما وطنية بشكل متوازن ومستمر والتي تؤكد على الانتماء الوطني وإبراز بطولات شهدائنا وأبطالنا من القوات المسلحة والشرطة وتساعد في تعزيز الوطنية عند أبنائنا وأهم ما يميز هذا الأمر هو حرصهم كل عام على أن يكون هناك عمل وطني يتم تنفيذه على أعلى مستوى وبالفعل تحظى على نسب كبيرة من المشاهدة مثل الاختيار بأجزائه الثلاثة.

وأوضحت أن المتحدة أيضا قدمت أعمالا درامية في شتى المجالات بشكل متوازن منها التاريخي وقضايا المرأة والقضايا الاجتماعية وغيرها التي نجحت في وضع رؤية وساهمت في تطوير المجتمع.