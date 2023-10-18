«المهن التمثيلية»: نؤيد دعوة السيسي إلى الاصطفاف لدعم الأشقاء في فلسطين

أصدرَت نقابة المهن التمثيلية بياناً بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الأوضاع في قطاع غزة، وإعلان دعمهم الكامل لمساندة الأشقاء في فلسطين، ودعمًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

نقابة المهن التمثيلية تدعم تصريحات الرئيس السيسي

جاء خلال بيان نقابة المهن التمثيلية، الذي نص على: «نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد لفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي ».

وأضاف البيان، «موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، ويما يعمل على حماية الأمن القومي المصري، وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء».

بيان نقابة المهن التمثيلية

وتابع البيان، «استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري، بل والعربي أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه».

وأكّد البيان جاهزية نقابة المهن التمثيلية التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وابداً في الصفوف الأولي لدعم الوطن والقضايا الوطنية.