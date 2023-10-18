«حماة الوطن» بالشرقية: نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ أي قرارات لحماية الأمن القومي

أكد الدكتور أشرف سليمان، أمين عام حزب حماة الوطن بالشرقية، تفويض الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ كل القرارات التي تحافظ على الأمن القومي المصري.

إدانة قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني

وقال «سليمان»، إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على مستشفى المعمداني بقطاع غزة يشكل واحدة من أبشع المجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وأكثرها دمويةً.

وتابع، بأن هذه المجـزرة بحق مئات الأبرياء في غـزة تعد عملاً وحشياً وهذه الجريمة الشنيعة تذكرنا بجرائم مذبحة بحر البقر وصابرا وشاتيلا وقانا.

منع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وأضاف، أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية تتحمل مسؤولية تلك المذابح التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من خلال غض البصر عن تلك الأعمال الإجرامية التي تجر المنطقة للاشتعال، مثمنًا الجهود المبذولة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في منع تهجير الفلسطينين من غزة إلى سيناء فى محاولة بائسة للقضاء على القضية الفلسطينية .

وتابع «نفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ القرارات التي تحافظ على التراب الوطني».

ويواصل جيش الاحتلال الاعتداء الغاشم على غزة، وقصف المدنيين داخل المنازل، وامتداد العدوان إلى استهداف الأطقم الطبية والمصابين وكان آخرها استهداف مستشفى المعمداني والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى.