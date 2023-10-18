رئيس جهاز «الشروق»: استكمال أعمال الرصف لرفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن البدء في تنفيذ طبقة الأسفلت بحي النادي، بهدف تيسير انتقال السكان بالطرق الداخلية، وذلك في إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ استكمال أعمال أرصفة المشاه أمام العقارات والجُزر، بنسبة تنفيذ تخطت الـ80%، مشيرا إلى أن خطة العمل في المرحلة الحالية استهدفت المجاورة جنوب غرب، نظرا لجاهيزتها، ويتبعها العمل بباقي المجاورات تباعاً، منوها إلى قرب البدء في أعمال الزراعة والتجميل بالمناطق المخصصة.

وشدد المهندس علي سعد، على طاقم الإشراف والشركة المنفذة، الالتزام بالبرنامج الزمني، والتنفيذ على الوجه الأمثل وبأعلى جودة، نظرا لأهمية المشروع الذي سيساهم في تكوين الصورة الحضارية لواحد من أهم الأحياء السكنية بمدينة الشروق.

رئيس جهاز الشروق يتفقد الحي العائلي

وتفقد «سعد» الحالة العامة بمنطقة الإسكان العائلي، التي تضم 4 مجاورات، بمرافقة المهندس أحمد مكي، مساعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ووفد من المسؤولين عن أعمال النظافة، والزراعة، والمخالفات والأمن، والتشغيل والصيانة، للحد من المخالفات فور رصدها، موجها بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء، وإعداد برنامج زمني مكثف لرفع كفاءة تلك الأعمال.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة استمرار المرور يوميا بجميع أنحاء المدينة، والعمل الدائم على تقديم أفضل الخدمات المتميزة لسكان مدينة الشروق، درة المدن الجديدة شرق القاهرة.