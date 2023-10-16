القطار الكهربائي الخفيف.. وسيلة نقل حضارية لسكان المدن الجديدة والعاصمة الإدارية

نشرت وزارة النقل فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خاصًا بالقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن شرق القاهرة.

وأوضحت أن القطار الكهربائي الخفيف LRT يبدأ في مرحلتيه الأولى والثانية اللتان جرى افتتاحهما وتشغيلهما من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، والتي تضم عدد 5 وسائل نقل «القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو الأنفاق - خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي» وحتى محطة الفنون والثقافة.

ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية

وأكدت أنه جرى ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة «المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر» بميني باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين، وجرى تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة ودون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

ونوهت بأنه في إطار خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة جرى ربط محطة الفنون والثقافة للقطار الكهربائي الخفيف LRT بالحي الحكومي بأتوبيسات العاصمة لنقل الموظفين من المحطة ويجرى الإنزال بجوار مباني الوزارات.