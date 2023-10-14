عضو بـ«رجال الأعمال»: تدشين المدن الجديدة يدعم القوة الشرائية للعقار

قال حسين تامر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري المصري من أكبر القطاعات الاقتصادية، وشهد تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة، سواء من مشروعات قومية تنفذها الدولة أو مشروعات عقارية تتبع القطاع الخاص.

وأكد عضو رجال الأعمال، أن المشروعات القومية التي نُفذت خلال السنوات الماضية استطاعت تحريك عجلة الاستثمار والتنمية للاقتصاد المصري، وتشغيل الملايين من الايدى العاملة في مصر.

وأضاف «تامر»، أن مصر منذ عقود طويلة لم تشهد مشروعات بهذة الضخامة، مؤكدا أن مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري ناهيك عن المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع كانت تحتاج إلى سنوات طويلة لتنفيذها والانتهاء منها.

أهمية القطاع العقاري في مصر

وأشار إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم، إلا أن القطاع العقاري المصري كان أكبر القطاعات الاقتصادية القيادية في مصر، مدللا على ذلك بالمشروعات العقارية التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها.

وألمح عضو رجال الأعمال، الى أن من بين عوامل دعم القوة الشرائية للمواطنين في القطاع العقاري هو توجه الدولة لتدشين المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع التى تحفز المستثمر المحلي والأجنبي على الاستثمار فيها وتساهم فى خلق طلبًا قويًا في العام الجديد .

توقعات بزيادة الطلب على العقارات

وتوقع «تامر»، زيادة الطلب على شراء العقار بشكل كبير بمختلف أنماطه، خاصة في المدن العمرانية الجديدة، وخصوصا في العاصمة الإدارية وبدر والشروق وزايد الجديدة وأكتوبر الجديدة، موضحا انه مع بداية فصل الصيف يتزايد الطلب على الوحدات العقارية الساحلية مثل العلمين والساحل الشمالي والسخنة.