حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تتضامن مع موقف القيادة السياسية حول غزة

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، منددة بجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني أمس.

تضامن المصريين مع القيادة السياسية

وأكدت الحملة في تصريح لـ«الوطن» تضامن المصريين مع الموقف الرسمي المصري الذي عبرت عنه القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأمن القومي المصري «خط أحمر»، ولا نقبل المساس به ولا بالسيادة المصرية على كامل أراضيها، ومنها شبه جزيرة سيناء.