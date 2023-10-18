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حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تتضامن مع موقف القيادة السياسية حول غزة

كتب:

يسرا البسيوني
02:36 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
حزب الوفد

حزب الوفد

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، منددة بجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني أمس.

تضامن المصريين مع القيادة السياسية

وأكدت الحملة في تصريح لـ«الوطن» تضامن المصريين مع الموقف الرسمي المصري الذي عبرت عنه القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية. 

وأشار إلى أن الأمن القومي المصري «خط أحمر»، ولا نقبل المساس به ولا بالسيادة المصرية على كامل أراضيها، ومنها شبه جزيرة سيناء.

 

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