عضو بـ«الشيوخ»: حديث السيسي عن القضية الفلسطينية ناتج عن رؤية شاملة

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الموقف الراهن في القضية الفلسطينية ناتج عن رؤية استراتيجية شاملة للموقف.

وأضاف القط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك ثوابت مصرية أولها الرفض التام لأي تعدٍ على السيادة المصرية وثانيها عدم تصفية القضية الفلسطينية بأي وسيلة، ووصف الموقف بالخطير وهو وصف له دلالاته وأسبابه التي من شأنها أن تجعل مصر تتخذ ما تراه مناسبا من تدابير احترازية لحفظ أمنها القومي.

مصر دولة ذات سيادة

وأوضح أن التعبير عن القلق البالغ يؤكد أن الأمر أصبح يحتاج التعامل معه بجدية واهتمام وقد كان واضحًا في أن التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر له تأثير مباشر على اتفاقية السلام، وهو أمر مرفوض من الجانب المصري الذي يحرص على حقوق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة مستقلة على حدود يونيو 1967، وأن يعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن مصر دولة ذات سيادة وتهجير الفلسطينيين لن يحل القضية بل سينقل المقاومة الفلسطينية إلى أرض مصرية وهو ما لن تقبله مصر ولأن الرئيس السيسي له رؤية استراتيجية اقترح الحل بأنه إذا كان هناك ضرورة لنقل مؤقت للفلسطينيين لحين انتهاء العملية العسكرية فصحراء النقب أولى بهم وأقرب وأسهل وشدد على ضرورة السماح بدخول المساعدات للفلسطينيين في أسرع وقت.