رئيس حزب الوفد: نرفض تهجير الفلسطينيين.. وندعم السيسي للحفاظ على الأمن القومي

أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، دعمه ومساندته لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه المستشار الألماني، والتي أكد خلالها رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، وأن استمرار العمليات العسكرية في غزة يهدد بتوسيع رقعة الصراع.

رفض مخطط التهجير القسري

وأضاف في بيان صحفي: «نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري لا يمكن أن يتنازل أو يفرط عن حبة رمال واحدة من أرضه، كما أن الشعب المصري يرفض مخطط التهجير القسري الذي وضعته إسرائيل».

حزب الوفد يثمن موقف مصر الثابت

وثمن رئيس حزب الوفد موقف مصر الثابت والواضح ورفضها لعملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، مؤكدا أن ما أدلي به الرئيس السيسي من تصريحات يعبر عن الجماهير المصرية ونبض الشعب المصري.

وأضاف أن الشعب المصري يقف كله صف واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي ولا محل للمزايدة، ولفت إلى أن إسرائيل تريد أن تنتفع من الحدث الحالي للحصول علي المزيد من المنافع السياسية وتخطو خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع: «لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين.. وأن ذلك هو الضمان الوحيد لبقاء الدولة الإسرائيلية وضمان السلام للشعب اليهودي».