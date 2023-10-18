عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينة لصالح إسرائيل

ثمن إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على حماية حياة المدنيين ضد الجرائم والأعمال الوحشة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي ظهر خلال لقائه اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقر رئاسة الجمهورية.

أهل غزة من أقوى الشعوب صمودا

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أهل غزة أثبتوا على مدار التاريخ أنهم من أقوى الشعوب صمودًا واعتزازًا بهويتهم، لذا نثق أنهم لن يستجيبوا إلى الدعوات المغرضة التي تسعى إلى تهجيرهم إلى أرض سيناء: «الشعب الفلسطيني لن يسمح بتصفية قضيته، وسيظل صامدًا محاربًا ما أكد عليه الرئيس السيسي، بأنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينة لصالح إسرائيل على حساب الأمن القومي لمصر».

الشعب المصري يثق في قدرة قيادته السياسية في إنهاء القضية

وأكد أن الشعب المصري يرى أن القضية الفلسطينية هي قضيته الأولى، لذا سيظل واقفًا بجانب القيادة السياسية لدعم واحتواء أشقائهم الفلسطنيين، كما رأى أن الوضع الحالي يستلزم الضغط على القوى الدولية الداعمة لإسرائيل، وفي مقدمتها بريطانيا وأمريكا، لوقف تلك المجازر ااتي اخترقت كل المواثيق الدولية: «الشعب المصري يثق في قدرة قيادته السياسية في إنهاء تلك الكارثة الإنسانية».