حزب التجمع: موقف مصر شديد الوضوح في مساندة الشعب الفلسطيني

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن موقف مصر شديد الوضوح في مساندة الشعب الفلسطيني ولا يحمل أي التباس، موضحا: «موقف مصر واضح منذ بداية القضية، إذ تحرص على إقامة الشعب الفلسطيني دولته المستقلة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»: «الموقف تبلور بأن مصر بكل قلبها وعقلها وشعب وحكومة مع الشعب الفلسطيني في غزة، وأن المساعدات الإنسانية لابد أن تدخل فور، ونرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

تنظيمات مسلحة في غزة

وتابع: «رسائل الرئيس في مؤتمراته وآخرها اليوم كانت في غاية الأهمية، فهو يوجه كلمته إلى شعوب أوروبا، ويظهر لهم من المسؤول عن وجود تنظيمات مسلحة في غزة، وكان قاطعا لتوضيح هذه النقطة، بتعطيل الشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه إن لم يكن وفقا لقرارات 242 بإقامة الدولة الفلسطينية أو على الأقل وفقا لاتفاق أوسلو».