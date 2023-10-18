اتحاد الغرف التجارية: نرفض مخططات تهجير سكان غزة إلى سيناء

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، التأييد الكامل والجماعي من مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، وذلك بالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفضه القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم إلى سيناء.

رفض فكرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

وأضاف «الوكيل»، في بيان اليوم، أن هذا الأمر الذي إذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدي إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر، وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية، فمصر كانت وستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.

دور مصر في القضية الفلسطينية

جاء ذلك بعدما شدد الرئيس السيسي على أنّ استمرار العمليات العسكرية الحالية على أهالي فلسطين سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع حال عدم تضافر جهود الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي.