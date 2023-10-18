ماذا يواجه اللاعبون العرب في أوروبا بعد دعم فلسطين؟.. إيقاف وهجوم وتهديد

لم يستطع معظم اللاعبين العرب في أوروبا، الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الجرائم والمجازر التي تشهدها فلسطين في الوقت الراهن، ليقرروا الخروج عن صمتهم خلال الأيام الماضية، غير مهتمين بعواقب معركة أخرى كانوا جاهزين لها مع أنديتهم وجماهيرهم.

ماذا يواجه اللاعبون العرب في أوروبا بعد دعم فلسطين؟

إيقاف وتهديدات وهجوم، هكذا كانت ردود الفعل تجاه اللاعبين العرب الذين أعلنوا عبر حساباتهم دعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، حتى وصل الأمر لتهديد مستقبل بعضهم في أوروبا.

الثلاثي المصري أحمد حسن كوكا لاعب بينديك سبور التركي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وعبد الرحمن سامح بطل العالم في السباحة، كانوا أبرز المصريين الذين وقفوا في صف القضية الفلسطينية بشكل علني، رغم التحذيرات من عواقب موقفهم تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط.

محمد النني الذي غير صورته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، لم يلتفت لتحذير نادي أرسنال بعدم مشاركة أي لاعب لرأيه بشأن الصراع الدائر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

الأمر نفسه بالنسبة لـ «كوكا» الذي نشر مقاطع مصورة لانتهاكات وجرائم العدوان الإسرائيلي في غزة، ليتلقى تحذيرات من إدارة «إنستجرام»، وتقييد التعليقات، فضلا عن الهجوم الذي تعرض له اللاعب من جانب بعض جماهير الأندية الأوروبية التي كان يلعب لها.

عبد الرحمن سامح بطل العالم في السباحة، والذي توج مؤخرا بالميدالية الذهبية ببطولة العالم باليونان، تلقى تهديدات عبر حسابه، بحسب تصريحات اللاعب، بعد حديثه عن دعم فلسطين خلال مراسم تتويجه باللقب، فضلا عن حذف صوره من على منصات الاتحاد الدولي للسباحة.

نجوم كرة عرب رفضوا الوقوف صامتين

ومن مصر إلى العرب، كان للاعب المغربي نصير مزراوي الذي يلعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني، نصيبا من التهديدات، بعدما أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني عبر «انستجرام»، قبل أن يصدر النادي بيانا يندد بموقف اللاعب ويؤكد دعم الإدارة للكيان الإسرائيلي، كما طالب نائب في حزب الاتحاد الديمقراطي الألماني بطرد مزراوي من النادي بعد موقفه المؤيد لـ فلسطين.

اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، والذي هاجم الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على «إنستجرام»، تعرض لتهديدات بالرحيل عن النادي حال عدم اعتذاره عن منشوره، قبل أن يقرر اللاعب حذف المنشورات عبر حساباته.

آخر المتضررين في أوروبا من تقييد صوتهم بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، كان الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، والذي أعلن دعمه لفلسطين، مدينا الهجوم على مستشفى المعمداني.

نادي ماينز الألماني الذي يلعب له اللاعب، أعلن إيقافه في بيان رسمي، مؤكدا أن موقفه من الصراع في الشرق الأوسط لا يتحمله النادي، حيث يحترم وجهات النظر المختلفة تجاه الصراع الذي وصفه بـ«المعقد» والمستمر منذ عقود.