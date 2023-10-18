وقفة لطلاب جامعه المنوفية للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

نظم العشرات من الطلاب في جامعة المنوفية، وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين، حيث رفعوا لافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية وأعلام فلسطين، وأيدوا ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من رفض التهجير إلى سيناء، وطالبوا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رفح.

إعلان الحداد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

مجزرة المعمداني

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد صرحت بأن مجزرة مستشفى المعمداني لا مثيل لها، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أبشع مجازره على الأراضي الفلسطينية، حيث قصف مستشفى في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مئات الشهداء.