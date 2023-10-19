إفريقيا تهدد بحرمان أوروبا من 48 لاعبا في الشتاء.. ما القصة؟

أشهر قليلة ويتجرد الدوري الإنجليزي من أبرز نجومه، في رحلة جماعية إلى كوت ديفوار، يبحث خلالها أبناء القارة السمراء عن رفع الأميرة الإفريقية، في فرصة ستتاح لمنتخبات إفريقيا، خلال الفترة بين 13 يناير وحتى 11 فبراير من عام 2024.

محمد صلاح على رأس القائمة

الخسارة لن تكون سهلة على أندية الدوري الإنجليزي خلال تلك الفترة، خاصة أنها ستشهد خروج نحو من 48 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح، لمنتخبات بلادهم لتأدية الواجب الوطني مع المنتخب، حاملين أحلام التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2024.

محمد صلاح سيكون على رأس القائمة المتجهة إلى كوت ديفوار، باعتباره الركيزة الأساسية للمنتخب الوطني وقائده، لذلك لا شك أنه سيكون أحد نجوم النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا، ما قد يتسبب في أزمة كبيرة لليفربول، والأندية التي تعيش التجربة ذاتها.

كأس أمم إفريقيا تُقام في منتصف الموسم، وهذا يعني أنها ستتسبب في غياب العديد من لاعبي إفريقيا عن الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي لن تتأثر بإقامة البطولة الإفريقية، باعتبارها غير مدرجة في جدول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،

لم تخلُ القائمة المتأثرة بغياب النجوم الأفارقة من الأندية الستة الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والممثلة في مانشستر سيتي، أرسنال، مانشستر يونايتد، توتنهام، تشيلسي وليفربول.

لاعبون مهمون يحرم منهم الدوري الإنجليزي

ليفربول سيفقد خدمات المصري محمد صلاح فقط حتى تلك اللحظة، فيما بات آرسنال مهددًا بفقدان الثنائي محمد النني والغاني توماس بارتي، أما مانشستر يونايتد يفتقد لثلاثي الفريق سفيان أمرابط من المغرب وحنبعل المجبري من تونس وأندريه أونانا من الكاميرون.

أما توتنهام سيفتقد لخدمات السنغالي بابا سار والمالي يفيس بيسوما، بينما يغيب السنغالي نيكولاس جاكسون عن تشيلسي، فيما ينجو مانشستر سيتي ونيوكاسل من قائمة الغيابات.

التأثير الأكبر سيكون من نصيب نوتنجهام فورست، إذ يفقد 7 من لاعبيه، وهم: «إينا وتايو أونيي من نيجيريا، وشيخ كوياتيه وموسى نياكاتي من السنغال، والثنائي الإيفواري ويلي بولي، إبراهيم سنغاري وسيرجي أورييه».

الثنائي شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد، يفتقدان لخدمات 4 لاعبين، وهم: «مالاي المالي إسماعيلا كوليبالي والتونسي أنيس بن سليماني والإيفواري بيني تراوري والجزائري ياسر لعروسي».

وست هام يونايتد قد يفتقد لخدمات سعيد بن رحمة والمغربي نايف أكرد والإيفواري ماكسويل كورنت والغاني محمد قدوس، بينما سيفقد فولهام ثلاثة وهم السنغالي فودو بالو توريه والنيجيريان أليكس إيبوي وكالفين باسي، أما كريستال بالاس سيفتقد الغانيين جوردان أيو وجيفري شولوب، والمالي شيخ ديوكوريه.

كأس أمم إفريقيا قد تأخذ من بورنموث، كل من حميد تراوري من بورنموث، و دانجو واتارا، أنطونيو سيميونيو من الكوت ديفوار، وفي برينتفورد بريان مبيومو ويواني ويسا من الكونغو، وفرانك أونيكا من نيجيريا.

برايتون يغيب عنه الكاميروني كارلوس باليبا والغاني طارق لامبتي، وسيمون أدينجرا من كوت ديفوار، بينما قد يتأثر بيرنلي بلاعبيه الذين هم المغربي أنس زروعي والجنوب إفريقي ليلي فوستر.

وسيتأثر إيفرتون بالسنغالي إدريسا جاي والمالي عبدالله دوكوري، فيما يغيب عن لوتون تاون عيسى كابوريه والكونغولي بيلي مبانزو، ولفرهامبتون يغيب عنه الجزائري ريان آيت نوري والمالي بوبكر تراوري ويعد توتنهام الأقل تأثرًا.