العاملون بالخدمات الإدارية: موقف مصر ينطلق من ثوابت وطنية تجاه القضية الفلسطينية

ثمّنت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لجميع الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأكدت النقابة في بيان، اليوم الأربعاء، أن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري، وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

وقالت النقابة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة

وتابعت النقابة، أن الرئيس السيسي، أوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أن ما يحدث في غزة الآن، ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.