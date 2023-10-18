تنمية الصعيد.. 11 مشروعا في سوهاج الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث

تشهد مدينة سوهاج الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث نهضة تنموية بشتى المجالات خلال العقد الأخير، فقال المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، في بيان له، إن المدينة شهدت العديد من المشروعات تم الانتهاء منها ومشروعات أخرى ما زال العمل جاريا بها تماشيا مع خطة الدولة 2030.

خريطة التنمية بسوهاج الجديدة

وأضاف رئيس مدينة سوهاج الجديدة أن خريطة مشروعات المحافظة تشمل..

-تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين.

-تخصيص 42 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة لزيادة معدلات التنمية.

-تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالي 1008 وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين .

-طرح 13107 قطع أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة بين إسكان أكثر تميزا ومميز ومتوسط.

- تنفيذ مدرسة تعليم أساسى وتشغيلها للعام الدراسى الحالي.

- جارٍ تنفيذ مدرسة 42 فصلا تعليم أساسى بقيمة إجمالية 32 مليون جنيه.

-تخصيص مدرستين خاصتين للمستثمرين .

-جارٍ تنفيذ مدرسة لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

-بيع أكثر من 20 محلاً تجارياً بنظام المزايدة العلنية ببعض مناطق المدينة.

-طرح 4 محال تجارية وصيدلية، و3 وحدات إدارية.

-تخصيص وحدة إدارية وثلاجة خضراوات ومخزن وهايبر وإدارة التموين، و9 وحدات إدارية بالسوق التجارية.

خدمات سوهاج الجديدة

وهناك أيضا العديد من الخدمات التي تقدمها مدينة سوهاج الجديدة للمواطنين ما بين شبكة طرق ومواصلات وتخصيص مواصلات عامة على مدار 24 ساعة وبنية تحتية صحية وتعليمية.