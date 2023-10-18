نقابة المحامين في سوهاج تعلن الحداد على ضحايا مستشفى المعمداني

أكد عادل أبو الشباب، نقيب المحامين في سوهاج، استنكار مجلس فرع النقابة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا دعم المجلس مع القضية الفلسطينية.

إعلان الحداد

وذكر نقيب المحامين في سوهاج لـ«الوطن»، أن النقابة أعلنت الحداد 3 أيام بداية من اليوم على الشهداء الفلسطينيين، وتأجيل الاحتفالات التي كان من المزمع عقدها غدا للاحتفاء بالرعيل الأول من المحامين في المحافظة، وتكريم أسماء المتوفين، وذلك إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أنه يُجرى التجهيز لوقفة احتجاجية.

إدانة الاعتداء الإسرائيلي

وأوضح «أبو الشباب»، أن مجلس نقابة محامي سوهاج أدان الموقف الأمريكي والأوربي تجاه قتل المدنيين العُزل والأطفال، وكذلك الاعتداء على دور العبادة والمستشفيات، والتي تمثل جرائم وحشية ترفضها الإنسانية.

وأضاف، أن مجلس نقابة المحامين بسوهاج يطالب بتقديم هؤلاء القتلة وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجيش العدو الصهيوني لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية، وقتل العزل والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.