جمال بخيت: «الإعلام الغربي والرؤساء الغرب يزيفون حقائق ما يحدث بغزة»

قال الشاعر جمال بخيت، إن شبكة «BBC» كغيرها من قنوات الغرب والزعماء الذين يحبون تزييف الحقائق، وأن الموضوع معاد ومكرر وأن العالم لا أخلاقي لا تحكمه ذرة مبادئ إنما يبرر كل شئ لا أخلاقي طالما توجد القوة.

تعزيز المنطقة العربية للبحث العلمي

وأكد جمال بخيت في تصريحاته لــ«الوطن»، أنه لابد من أن تعزز المنطقة العربية العلم، وأن تركز على البحث العلمي كي يكون للعالم العربي صوت قوي ومسيطر يستطيع أن يصنع أسلحة وغيرها، مؤكدا أن روسيا رغم أن الجميع قام بمقاطعتها إلا أنها بفضل العلم وبحثها العلمي استطاعت أن تواجه كافة الضغوطات دون أن تنهار.

بخيت يشيد الموقف المصري

أما عن الموقف المصري، فعلق جمال بخيت عليه، وقال إن الرئيس السيسي موقفه عظيم وممتاز كحال كافة مواقفه السابقة، وأنه يؤيده في كافة القرارات.

وأضاف بخيت أن التهجير لسيناء ليس حلا، لأن الجانب الإسرائيلي يخطط لاحتلال سيناء وهذا ما ترفضه مصر تماما، وإذا كان يريد الجانب الإسرائيلي أن يضع الفلسطينيين تحت أعينهم فليعطوهم تل أبيب أو غيرها من المدن وليس سيناء، فالاعتداءات لن تقف حين يتواجد الفلسطينيين في سيناء بل سيكون هناك خطة بعدها من قبل الجانب الإسرائيلي لدخول سيناء والاستيلاء عليها وهذا ما نرفضه كمصريين.