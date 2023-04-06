الشاعر جمال بخيت: «المتحدة» لم تدخر جهدا لإنجاح «الربابة مصري»

كشف الشاعر جمال بخيت، تفاصيل اسكتشات الرسوم المتحركة «الربابة مصري»، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تقدم فكرة مبتكرة، وهي المزج بين الغناء على الربابة والفلكلور الشعبي من ناحية، وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى.

وقال بخيت في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، منة الشرقاوي: «بداية الفكرة كانت من الدكتورة زينب زمزم وهي مخرجة الرسوم المتحركة الكبيرة والتي أراها أهم مخرجة للرسوم المتحركة حاليا نظرا لتاريخها العظيم وعطائها المستمر حتى الآن».

مسحراتي مصر

وأضاف الشاعر: «كان لنا تجربة سابقة في إطار الرسوم المتحركة وهي مسحراتي مصر، ونعلم جدا أنّ الصحبة الأساسية للمسحراتي هي الطبلة، وقالت لي زينب زمزم إنّها تتمنى تقديم شيء عن الربابة ومناقشة القضايا ذاتها، وأنا أعشق الربابة لأني مهاجر من عمق الصعيد إلى حي مصر القديمة وكانت الربابة جزءًا أساسيا من أفراح الصعايدة في هذا الحي».

وافق على المشاركة في العمل فورا

وتابع: «عندما أخبرتني المخرجة بفكرة الربابة بدأت العمل دون انتظار أي شيء وكتبت مجموعة من الحلقات، وتواصلت الدكتورة زينب، مع وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وذلك في إطار البروتوكول بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة التي لم تدخر أي جهد من أي نوع لخروج هذا العمل بشكل رائع».