مسيرة للتحالف والقوى السياسية بالقليوبية.. «بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين»

نظم المئات من أهالي ومواطني والقوى السياسية والأحزاب والتحالف الوطني، وممثلي حزب مستقبل وطن مسيرة حاشدة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتنديدا بالمجزرة الوحشية ضد المدنيين، وحرق المتظاهرين العلم الإسرائيلي تنديدا بالمجازر بحق المدنيين.

ردد المشاركون العبارات المنددة بالمجازر الإسرائيلي ضد أهالي غزة والفلسطينيين، مؤكدين رفض مصر لما يحدث معلنين تضامنهم مع موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رافعين أعلام مصر « يا فلسطين مصر وراكي بالملايين» «لا إله إلا الله إسرائيل عدو الله» «بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين»«شمال يمين نفديكي يافلسطين».

مسيرة كبرى للتنديد بالمجازر الإسرائيلية

وشهد ميدان المؤسسة مسيرة كبرى للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بعزة، الذي خلف مئات الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وتأييدا موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الوحشي والغاشم واستهداف المدنيين والأطفال بقطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

دعم الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية

وأكد المشاركون دعمهم لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين، وطردهم من أراضيهم ورفضهم التام لما يحدث في غزة.