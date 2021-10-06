محافظ القليوبية يقود مسيرة شبابية احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

تقدم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، المسيرة الشبابية، التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

الاحتفالية تهدف لتنمية روح الانتماء

وانطلق ماراثون نصر أكتوبر من أمام ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، بعد إطلاق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة محافظ القليوبية وعدد من قيادات المحافظة، وشباب البرلمان وفرق الجوالة والكشافة وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، في أجواء احتفالية تنم عن روح الانتماء للوطن، وتشجع الشباب على بذل الجهد في سبيل رفعة الوطن وتنمية وعي الشباب بأهمية الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وإبراز دور أبناء الوطن خلال الحرب، والدفاع عن الأرض وبذل الغالي والنفيس من أجلها.

محافظ القليوبية يصافح حملة الاعلام

وقام محافظ القليوبية بمصافحة الشباب من حملة الأعلام والحضور المشاركين في المسيرة، مؤكداً على عظمة مصر وقوتها المسلحة وتفوق الجندي المصري وقيادته في التخطيط للمعركة من خلال التدريب وإعداد القوات وإختيار التوقيت المناسب، مشيراً إلى أن ملحمة أكتوبر المجيد زاخرة بنماذج عديدة لا تحصى من هؤلاء الأبطال، مما يستوجب في حاضرنا الحالي الإقتداء بهم لبذل الغالي والنفيس حبا في وطننا الغالي.

كما أكد على دور القوات المسلحة في حفظ أمن وإستقرار البلاد وسلامة أراضيها، مشيداً بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن، وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ، موجهاً الجميع باستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم، لاستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.