السفارة الأمريكية في بيروت تحذر رعاياها: ممنوع الاقتراب من المقر

قال مراسل «القاهرة الإخبارية»، في العاصمة اللبنانية بيروت، أحمد سنجاب، إن السفارة الأمريكية بدأت في اتخاذ إجراءات لتأمين مقرها، في ظل تزايد أعداد المتظاهرين الغاضبين، بعد سقوط نحو 500 شهيد ومئات المصابين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى «المعمداني» في قطاع غزة، مشيرا إلى أن سفارة الولايات المتحدة أصدرت بيانا، حذرت فيه الرعايا الأمريكيين من الاقتراب من مقرها، بسبب تزايد الحشود الغاضبة.

وأضاف المراسل التلفزيوني، خلال إفادته على الهواء، اليوم الأربعاء، أن المتظاهرين جمعوا أنفسهم في شوارع بيروت، قبل أن يتوجهوا إلى مقر السفارة الأمريكية في منطقة «عوكر»، إلا أن قوات الأمن اللبنانية تصدت لهم وتمكنت من فض المظاهرة.

وتابع «سنجاب» أن حزب الله دعا إلى مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية اليوم، وتجمعت بالفعل أعداد كبيرة من المتظاهرين، الذين حاول بعضهم مهاجمة السفارة، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتعتبر السفارة الأمريكية في بيروت الأكثر تحصينا بين السفارات الأمريكية حول العالم.

وأوضح أن السفارة الأمريكية طالبت الرعايا الأمريكيين بعدم الاقتراب من مقرها، ودعت كل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية في لبنان، لتجنب أماكن المظاهرات، ومغادرة لبنان، وعدم السفر إليه.