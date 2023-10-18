أهالي الإسكندرية يتظاهرون دعما لقرارات الرئيس السيسي وتنديدا للاعتداء على غزة

وجهت الأحزاب الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لمواطني الإسكندرية للتجمع في ميدان سيدي جابر، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ورفض تفريغ القضية الفلسطينية بنقل أهل غزة إلى سيناء.

ولبى أهالي الإسكندرية دعوة حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، وبدأت تجمعات المواطنين بكثافة، لدعم القضية الفلسطينية ورفض توطين أهالي غزة في سيناء.

جميعنا خلف الرئيس

ويقول محمد مجاهد الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية لـ«الوطن»، فهمنا رسالة الرئيس في لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وأن موقف مصر واضح في رفض نقل أهل غزة إلى سيناء فهذا هو مخطط إسرائيلي لتفريغ القضية الفلسطينية من محتواها والاستيلاء على أرض غزة بطرد أهلها، وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة من المخططات التي ستدعيها إسرائيل بأنها ستقاوم حماس داخل سيناء وبذلك يتحقق حلم العدو في نقل الحرب إلى سيناء، لكننا لدينا قائد واعٍ ويعلم المخطط ونزولنا في هذا التظاهرات الحاشدة مفادها أننا خلف الرئيس ومؤيدين لقراراته.

ندعم الرئيس ونؤيد قراراته

وأضاف رزق راغب ضيف الله الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية إن دعوات الحزب للمواطنين للاحتشاد في ميدان سيدي جابر هي رسالة قوية للعدو الصهيوني أن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤيدين لقراراته التي تهدف إلى المصلحة العليا للوطن، وأن مصر تدعم القضية الفلسطينية بكل قوة ولا تنازل عن شبر من أرض مصر، ولن ينجح مخطط إسرائيل في العودة إلى احتلال أرض سيناء بحجة الحرب على هجمات حماس التي بالطبع ستكون من أرض سيناء في حالة نقل أهل غزة إليها.