«مصر الحديثة»: رؤية السيسي في القضية الفلسطينية استباقية وتهدف لحماية أمن الدولة

أعلن حزب مصر الحديثة إدانته واستنكاره الشديدين للجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي نحن ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على مستشفى المصداني في غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات بينهم أطفال ونساء ومسعفون.

مصر صوت الحكمة والعقل

وأكد الحزب، في بيانه، أن هذا العمل الإجرامي يظهر حقيقة الوجه العدواني والإرهابي للاحتلال الإسرائيلي والذي لا يراعي أي قيم الخلاقية أو إنسانية، أننا نؤكد أن مصر هي صوت الحكمة والعقل في المنطقة، وأن رؤية الرئيس السيسي هي رؤية استباقية وشجاعة تهدف إلى حماية أمن مصر والأمة العربية، وألا تتخلى عن قضية فلسطين، التي هي قضية العرب وقضية القضايا.

وأثنى حزب مصر الحديثة على الموقع الحازم والمسؤول للرئيس عبدالفتاح السيسي، في التعامل مع هذه الأزمة، والذي يعكس التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية ورفض عملية التهجير خارج غزة لأنه يعنى تصفية القضية الفلسطينية.

إحلال السلام والأمن في المنطقة

وأشاد الحزب بالجهود المصرية في التواصل مع جميع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع وإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وثمّن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر على كل المستويات لوقف التصعيد والعنف في المنطقة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق تهدئة شاملة ودائمة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واستكمل الحزب بيانه بتأكيد تضامنه التام مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف هذه المجزرة، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل وحماية المدنيين الأبرياء كما ندعو جميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر إلى التحرك بكل السبل المتاحة للتضامن مع غزة.

واختتم حزب مصر الحديثة قائلا: «سيظل دائما إلى جانب شعب فلسطين في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس».