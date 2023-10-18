النائب سامي سوس: أدعم موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

أكد ساميّ سوس عضو مجلس النواب، دعمه موقف مصر الحاسم بشأن عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مثمنا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، ورفضه القاطع للاعتداءات المتطرفة من الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، وأن استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات تخرج عن السيطرة وتوسع رقعة الصراع.

وندد «سوس» بقصف الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المعمداني في غزة، الذي أسفر عن مقتل مئات الأبرياء، بينهم أطفال، في واحدة من أبشع الجرائم في حق الإنسانية، ونحن أمام جريمة حرب، وأن القانون الإنساني الدولي يوفر الحماية للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي.