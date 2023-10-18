حالة الطقس ودرجات الحرارة في قطاع غزة.. هل يشعرون بأجواء باردة؟

مشاهد تدمي القلوب، أشعلت نيران الغضب داخل كل من رأها عقب قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بالرغم من لجوء المواطنون الفلسطينيون إليها خوفا من قصف منازلهم، ولمعالجة مصابي عمليات القصف المستمرة، إلا أنها تعرضت للقصف أيضا، ما جعل أنظار العالم تتجه نحو ما يحدث من عدوان لجيش الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ بداية فصل الخريف بدأت درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ، ما جعل الكثيرون يتسائلون عن حالة الطقس في الوقت الحالي بفلسطين وقطاع غزة بالتحديد، لمعرفة هل يشعرون في غزة بالبرد بعد تهجيرهم من منازلهم المقصوفة أم لا، ونوضح من خلال هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة في فلسطين وتحديدا في غزة، وفق هيئة الأرصاد الفلسطينية كالتالي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في غزة

أوضحت الأرصاد الجوية الفلسطينية أنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الأربعاء غائم جزئيا، ولا يوجد تغير يذكر على درجات الحرارة مثل هذا الوقت من كل عام، وبالنسبة لحركة الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون معتدلة السرعة وتنشط أحيانا، وبالنسبة للساعات المتأخرة من الليل فيكون الطقس غائم جزئيا وبارد نسبيا وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة معتدلة السرعة، وارتفاع الموج يكون خفيف إلى متوسط.

درجات الحرارة في فلسطين اليوم

- غزة: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- القدس: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- رام الله: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنين: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- طوباس: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- أريحا: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- بيت لحم: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- رفح: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.