برلماني: 250 ألف عامل بالمالية والضرائب والجمارك يؤيدون موقف الرئيس السيسي

أعرب النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، عن تأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدا ضرورة إرسال المساعدات الموجودة في معبر رفح باعتبار ذلك حق إنساني.

وأشاد رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، بالرسائل القوية التي بعث بها الرئيس السيسي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور المستشار الألماني أولف شولتس- مؤكدا على ما قاله الرئيس بخصوص خروج أكثر من 100 مليون مصري يدعمون الرئيس السيسي، مستعدين للخروج للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينين من غزة، مشيرا إلى أنه لن تكون المرة الأولى التي يستجيب فيها الشعب المصري لنداء القيادة السياسية والرئيس السيسي، فقد سبق وقمنا بمنحة تفويض لمحاربة الإرهاب، ونحن مستعدون للنزول الآن من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي مع الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وقال النائب عبدالفضيل، إن رسائل الرئيس كانت قوية وواضحة وجريئه جدا، ودلت على قوة الدولة المصرية، وتضمنت أن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود كل الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي.

كما جاء تحذير الرئيس السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: «إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة، لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر».

واختتم رئيس قوى عاملة النواب تصريحاته قائلا: «نؤكد على دعمنا الكامل باسم 250 ألف عامل بقطاعات المالية والضرائب والجمارك، لكل الخطوات التي قام بها الرئيس السيسي من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الأمن القومي المصري بالتوازي مع الدفاع عن القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في حقوقه التاريخية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 67.