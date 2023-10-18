أهالي مطروح يتظاهرون دعما لقرارات الرئيس السيسي لرفض تهجير الفلسطينيين

انطلقت مظاهرة كبيرة ضمت أعداد غفيرة من أهالي مطروح أمام ديوان عام المحافظة مطروح، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، خاصة بعد أحداث القصف الإسرائيلي.

هتافات في مظاهرة مطروح

وشهدت مظاهرة أهالي مطروح، اليوم، بعدة هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية «فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية.. وغزة غزة رمز العزة»، معبرين عن استنكارهم لأحداث غزة وجرائم الحرب التي انتهكها العدو الإسرائيلي.

جميع أطياف مطروح يشاركون في مظاهرة نصرة فلسطين

وشارك في المظاهرة جميع طوائف مطروح من أبناء القبائل والأحزاب السياسية وشباب وفتيات، وأئمة من الأوقاف وطلاب، يحملون علم فلسطين وعلم مصر.

فلسطين عربية.. وسيناء مصرية

وأكد المهندس حسين السنيني، نقيب الزراعيين في محافظة مطروح في كلمته خلال المظاهرة، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن عربي، وأن فلسطين عربية والقدس عاصمة فلسطين، ونحن جميعاً كأهالي محافظة مطروح ندعم القضية الفلسطينية، وسيناء مصرية وسنظل مصرية، وأننا فوضنا الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ جميع الإجراءات السياسية في شأن القضية الفلسطينية.