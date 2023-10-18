الآلاف في البحر الأحمر يدعمون تصريحات الرئيس السيسي حول رفض تهجير الفلسطينيين

تجمع الآلاف المواطنين بميادين وشوارع مدن محافظة البحر الأحمر، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤيدة لموقف القيادة السياسية حاملين أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس السيسي من مختلف أطياف فئات المجتمع وكبار وصغار، ورجال وسيدات مرددين هتافات معادية للاحتلال الإسرائيلي، ودعما تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين.

ملايين مواطنين البحر الأحمر في الميادين والشوارع

شارك في الوقفة ملايين المواطنين بمدن البحر الأحمر وتأييد لموقف مصر من القضية الفلسطينية، مرددين هتافات «يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين، بجانب تريد هتافات ضد التهجير ضد التصفية فلسطين هي القضية.. والله أكبر.. ولا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله».

وشهدت ميادين مدن المحافظة تواجد مكثف من رجال المرور، لتنظيم سير حركة السيارات التي تتواجد بالشوارع وأطلقت آلات التنبيه مشاركة في الوقفة وداعمة لها.