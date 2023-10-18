مئات المواطنين يؤدون صلاة الغائب في الوادي الجديد على أرواح شهداء فلسطين

خرج المئات من المواطنين في الوادي الجديد، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وصلاة المئات من المواطنين، صلاة الغائب على أرواح المواطنين الأبرياء الأشقاء الذين راحوا ضحايا القصف المستمر على قطاع غزة.

صلاة الغائب على ضحايا غزة بالوادي الجديد

ووقف المواطنون لأداء صلاة الغائب على ضحايا فلسطين في شوارع وميادين الوادي الجديد، وسط حالة من الحزن على استشهاد الآلاف.

وارتسمت معالم الحزن على وجوه المواطنين نتيجة لما حدث من قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 810 شهداء حتى الآن، فيما ارتفعت الأعلام المصرية والفلسطينية تعبيرا عن وحدة الشعبين: «القدس عربية، فلسطين احنا معاكي يا فلسطين».