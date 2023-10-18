مدير إدارة الوعظ بالأزهر بالدقهلية: ندعم قرارات الرئيس السيسي.. قلوبنا مع فلسطين

قال الدكتور سامي عجور، مدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف بالدقهلية، إن مشاركة المصريين في مظاهرات ميدان أم كلثوم، من أجل دعم فلسطين، والوقوف بجانب الأشقاء ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

دعم المصريين لفلسطين

وأشار «عجور»، إلى أن وقوفهم هنا للتعبير على دعم فلسطين، خاصة بعد ما نالهم من مآسي وأحزان تسببت في وجع لهم بعد قصف مستشفى المعمداني، وقتل الآلاف من الأبرياء التي من ضمنهم شيوخ كبار السن وأطفال رضع، ونساء، وهو ما وجع قلوب الأمة بشكل كامل.

ودعا لأهالي فلسطين بالنصر: «نسأل الله بالوقوف بجانبهم ومساندتهم في شدتهم، قلوبنا معهم ودعاءونا لهم»،.