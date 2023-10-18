بعد اختفاء تغريدات.. هل أجبرت الأندية لاعبيها على تجاهل دعم فلسطين؟

طيلة السنوات الماضية، فتحت ملاعب العالم أبوابها لاستقبال مشاهد الدعم كافة، بداية من الجلوس على الأقدام تنديدًا بالعنصرية، مرورًا بالوقوف دقائق حداد في آلاف المباريات، وصولًا إلى رفع أعلام دول مختلفة لدعم قضية مختلفة.

ماذا فعل آرسنال بعد دعم لاعبيه للقضية الفلسطينية؟

مشهد الدعم في 12 يومًا منذ بداية القصف على غزة، تحول رأسًا على عقب، ليختلف جذريًا بعدما قوبلت بعض أشكال الدعم والمواساة بالرفض تارة والعقوبة تارة والإيقاف تارة أخرى، وهو ما حدث لعديد من اللاعبين، الذين يواجهون خطر الإيقاف أو الرحيل، بسبب الدعم، فهل لوائح الأندية تمنع لاعبيها من دعم قضايا بعينها؟

آرسنال اللندني كان حاسمًا في تلك القضية، بحسب صحيفة «جارديان»، التي خاطبت اللاعبين وضمنهم محمد النني لاعب منتخب مصر، بضرورة توخي الحذر من إثارة تلك الموضوعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يتسبب ذلك في إنزعاج لقاعدة جماهيرية عالمية.

النادي اللندني لم يجبر أي من لاعبية على كتابة أو حذف منشور، لكنه أخبر الجميع أن التعاطف مع قضية بعينها ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتسبب في انقسام كبير بين الجماهير، خاصة أن أولكسندر زينتشينكو لاعب آرسنال دعم الكيان الصهيوني.

ماذا يحدث في الدوري الألماني بعد دعم القضية الفلسطينية؟

الأمر لم يكن كذلك في ألمانيا، بعدما أجبر نادي ماينز الألماني لاعبه أنور غازي، على حذف التغريدة التي نشرها من أجل التعاطف ودعم القضية الفلسطينية، إلى جانب إيقافه عن المشاركة في مباريات الفريق بشكل رسمي، على خلفية موقفه الأخير.

بايرن ميونيخ الألماني اتخذ موقفًا مشابهًا، بعدما وجه إنذار شديد اللهجة لنصير مزراوي، الذي أعلن دعمه للقضية الفلسطينية، أثناء وجوده مع منتخب المغرب، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، إذ حمل دعاء يتمنى خلاله النصر لغزة في الأزمة الأخيرة.

البافاري أصدر بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عدم موافقته على توجهات مزراوي، وأن موقفه من القضية معروف منذ بدايتها، لذلك سيتواصل مع اللاعب، بعد عودته إلى ألمانيا.

ورغم حالة الجدل التي أحدثتها تغريدة مزراوي، لم يكتف المغربي بذلك، وقرر الرد على الأزمة التي قد تلاحقه بعد العودة إلى ألمانيا، إذ قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «الهدف الأهم هو سعينا للسلام والعدالة في هذا العالم، وهذا يعني أنني سأظل أواجه جميع أنواع الإرهاب والكراهية والعنف».

اختفاء تغريدات اللاعبين

لم يتوقف الأمر على إجبار اللاعبين على تجاهل القضية الفلسطينية، بل اختفت عدد من المنشورات التي حملت رسائل دعم، لأسباب عدة بينها عدم مطابقتها لسياسة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أو إجبار بعض اللاعبين على حذفها بعد النشر، خاصة أن لاعبي كرة القدم يملكون ملايين المتابعين على صفحاتهم، ما قد يجعل الدعم أكثر انتشارًا.