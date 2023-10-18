قيادي بـ«مستقبل وطن»: حديث الرئيس السيسي يتسم بالقوة.. ونؤيده في جميع قراراته

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالتصريحات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس، التي تعد كلمة قوية تتسم بالوضوح.

وأكد «عبدالغني» في بيان، أن جميع المواطنين يقفون خلف الرئيس السيسي في جميع القرارات التي يتخذها، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤيدا لرفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين المدنيين إلى سيناء، معتبرا أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة.

وأوضح أن خطاب القيادة السياسية حول الأزمة الفلسطينية، يدل على إدراك السيسي لجميع المخططات الإسرائيلية، مؤكدا أن مصر هى من أكثر الدول التي عانت كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية.

وأدان «عبدالغني» القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في فلسطين، الذي وصفه بالفعل المجرم والوحشي والخسيس، الذي يعد من أبشع الجرائم الإنسانية.