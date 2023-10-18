«الحرف اليدوية» تدعم موقف الرئيس السيسي أمام العدوان الإسرائيلي

أعلن مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، تفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضافت في بيان رسمي لها، أنهم كمجلس إدارة الغرفة بالإضافة إلى العاملين في القطاع الذين تصل أعدادهم بالآلاف، يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يراه مناسبا من أجل دعم القضية الفلسطينة وحقوق الشعب الفلسطيني.

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

يأتي ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولف شولتس، بشأن تصاعد الأحداث في غزة، وأبرزها الآتي:

- الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

- أشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين.

- لم نغلق معبر رفح مع غزة وسندخل المساعدات حال سمحت الظروف.

- الوضع الراهن ينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين وشعوب المنطقة.

- ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

- لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين.

- فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر غير قابلة للتنفيذ.

- مصر ستظل على موقفها الدائم الداعم للشعب الفلسطيني.