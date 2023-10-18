أمين «حماة الوطن»: كلمة الرئيس السيسي تؤكد موقف مصر الداعم لقضية فلسطين

أكد المستشار محمد الأجرود، أمين حزب «حماة الوطن» بمحافظة كفر الشيخ، أنَّ التصريحات السابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تصريحاته في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، تؤكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: «مما لاشك فيه أن الحزب ظهير شعبي قوي ملتحم بالشارع المصري، خلف القيادة السياسية في كل القرارات التي تتخذها».

الأجرود: مؤتمر الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وأضاف «الأجرود»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، ضمن فقرة تضماناً مع فلسطين، أنَّ الرئيس السيسي ومؤتمره الصحفي وتصريحاته جميعها، يؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وأنها «محورية» وتعد كما وصفها الرئيس: «قضية القضايا».

بشاعة قوات الاحتلال وجرائمه ضد شعب فلسطين الأعزل

وتابع أمين حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ أنَّ ما يحدث في الأراضي المحتلة من انتهاكات يرتكبها الكيان المغتصب في حق الشعب صاحب الأرض، يؤكد مدى البشاعة، وقد بلغ الزبد الرُبى: «فظاعة وجرائم ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، متمثلاً في الأطفال والشيوخ والرضع، وآخرها الاعتداء على المستشفى المعمداني وما نتج عن الحادث من شهداء وضحايا جميعهم في الأصل من الجرحى والمصابين، ما دفع العالم أجمع للإدانة والوقوف على الأمر بالكيل بمكيالين».