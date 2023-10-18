النائب علي بدر: ندعم ونؤيد القيادة السياسية لوأد أي مخطط يهدد أمن مصر

أعلن الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب، عن دعمه وتأييده الكامل للقيادة السياسية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لوأد أي مخطط يستهدف النيل من السيادة المصرية على كامل أراضيها أو أية محاولات للعبث بالأمن القومي للبلاد.

تهجير الشعب الفلسطيني

وأكد النائب علي بدر، على تأييده لتصريحات الرئيس السيسي بشأن رفضه ما يثار عن تهجير الشعب الفلسطيني لأراضيه والاتجاه نحو الجنوب، مشددًا على أن الأراضي المصرية أرتوت بدماء أبنائها ولا نقبل أن تُستغل في تنفيذ أية مخططات تستهدف إجهاض القضية الفسطينية، مبينًا تأييده الكامل للشعب الفلسطيني في الالتزام بأراضيهم والدفاع عنها، وعدم الانسياق خلف أي دعوات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كل حقوق الإنسان

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما يحدث من الجانب الإسرائيلي تجاه المدنيين من الشعب الفلسطيني يخالف القوانين والأعراف الدولية، ويفتقد لأية حقوق إنسانية، خاصة ما شاهدناه جميعًا أمس من تدمير لمستشفى المعمداني بقطاع غزة، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وهو ما سيؤدي لخطر أكبر يحيط بالمنطقة بالكامل.

انتهاكات تفتقد لمبادئ الإنسانية

وأكد النائب علي بدر، أن تصريحات الرئيس السيسي، التي جاءت ضمن المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني، تحدد بوضوح موقف الدولة المصرية من هذه الانتهاكات التي تفتقد لمبادئ الإنسانية، وترد بقوة على دعوات تهجير الشعب الفلسطيني، مثمنًا على ردود أفعال القوى الشعبية والشباب التي جاءت جميعها مؤيدة وداعمة لرؤية القيادة السياسية.