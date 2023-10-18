مظاهرات في أسوان دعما لتصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

نظم عدد من الشباب والقوى السياسي تظاهرات للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ميدان المحطة بمحافظة أسوان، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة إثر العدوان المستمر على القطاع، ولدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

تظاهرة أخرى أمام مجمع محاكم أسوان

وشهد مجمع محاكم أسوان تجمعًا كبيرًا للمحامين أمام باب المبنى الذي يطل على شارع كورنيش النيل، لدعم القضية الفلسطينية حيث هتف المحامون هتافات منددة بممارسات جيش الاحتلال حاملين أعلام دولة فلسطين أثناء التجمع، وكذلك ترديد عبارات تؤكد دعمهم للقضية الفلسطينية.

المتظاهرون ينددون بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعرب المتظاهرون عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية وعبروا عن مشاعر حزنهم إزاء المجازر الإسرائيلية، وكان آخرها استهداف مستشفى المعمداني مستنكرين تصرف جيش العدو الإسرائيلي الذي خلَّ بكل المبادئ الإنسانية.