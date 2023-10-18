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رئيس «النواب»: القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحى منذ عقود وسط تخاذل عالمي

جموع الشعب تؤيد موقف القيادة المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين

كتب:

شريف سليمان
06:39 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحى منذ عقود، وسط صمت وتخاذل عالمي تجاه الانتهاك الإسرائيلي المعتاد للأعراف والقوانين الدولية، مشددًا على أن جموع الشعب المصري تؤيد وتساند موقف القيادة المصرية الرافض لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

أضاف «جبالي» في كلمته أمام المؤتمر الـ35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بشأن التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية، في كلمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «ما يحدث يحمل في طياته حلقة جديدة من حلقات العنف المفرط الذي مورس ويمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة».

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