وكيل «إسكان النواب»: 105 ملايين يؤيدون الرئيس السيسي ويرفضون مخطط الاحتلال الإسرائيلي

أكد طارق شكري وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، دعمه الكامل لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وقال «شكري» في بيان: «سنصطف خلف قائدنا البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة ومجلس النواب - صوت الشعب - صوت الـ105 ملايين، لنعلن رفضنا لخطط الاحتلال الإسرائيلي، وتأييدنا للرئيس في كل كلمة».

وأضاف: «بالأصاله عن نفسي - لكوني نائباً وممثلاً عن الشعب المصري - وبالنيابة عن قطاع التطوير العقاري الذي أشرف بتمثيله، وهو 5 ملايين عامل ومهندس، وبعائلاتهم يمثلون 25 مليون مواطن مصري، أعلن تأييدي للرئيس السيسي وقراراته الدولة المصرية الرافضة للتهجير».

وأضاف: «نرفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير ونقلها لمصر الدولة ذات السيادة، التي كانت وستظل متبنية ومؤيدة للقضية الفلسطينية على أرض الدولة الفلسطينية، وأول من يقدم المساعدات من شعبها للشعب الفلسطيني الشقيق ومن الداعمين جميعا، إلا أن الاحتلال يقف ضد الإنسانية، عائقا مانعا في قضية لن تسقط بالتقادم».

وتابع: «وفي ضربات عسكرية مقصودة ضد المستشفيات والأطفال والمدنيين، قاصدين إزاحتهم في اتجاه مصر».

وأوضح: «ستظل خطط الاحتلال مفضوحة وسوء النية أوضح من الشمس.. ونحن إذ ترد فظائع وجرائم المحتل اللإنسانية في مذبحة المستشفى المعمداني، فإننا نزداد صلابة وتحالف شعب مصر العظيم خلف قائدناء لنسطر للعالم - وبعد عشر سنوات من 2013- صورة مصر الحضارة - القوة - الوعي».