حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي كاشفة لحقيقة الأوضاع

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي، صباح اليوم، كانت كاشفة بشكل كبير لحقيقة الأوضاع والتصعيد العسكري، الجاري حاليا في قطاع غزة، مشيرا إلى ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من أبشع الجرائم التي تتنافى مع الإنسانية والقوانين الدولية والتشدق بحقوق الإنسان التي يستعملها الغرب حينما يريد ويدوسها بالأقدام أيضاً حينما يريد.

صقر: جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء غزة تهدف لتنفيذ مخططات التهجير القسري لسيناء والضفة

وأضاف «صقر»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء غزة، بغرض إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن، وهو ما نعتبره في مصر كشعب وحكومة، خطاً أحمر.

كلمة الرئيس السيسي اليوم تضمنت تحذيرات من استمرار الحرب على غزة

وتابع رئيس حزب الاتحاد، أنَّ كلمة الرئيس السيسي، اليوم، تضمنت تحذيرات لما ستؤول إليه المنطقة من حالة استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، قائلاً: «الأمر تخطى فكرة الحرب على حماس.. بل وتعدى أكثر من ذلك وهو التهجير إلى سيناء.. وهو خطوة لإقحام مصر في حرب مع الكيان الصهيوني.. لأن مصر دولة ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها القومي والوطني ضد أي تهديد أو مخطط يحاك للدولة المصرية».

وأكد على أنَّ الدولة المصرية والقوى السياسية والوطنية والشعبية بمختلف توجهاتها، تؤيد وتتفق مع دعوة الرئيس السيسي بالخروج إلى كل ميادين مصر للتعبير عن الموقف الشعبي الرافض للاحتلال الصهيوني ومخططاته وتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء الحبيبة، ونفس المشاعر تحملها الأمة العربية والإسلامية تجاه القضية التي لن نسمح بتصفيتها إطلاقاً، والشعب المصري يؤيد قيادته السياسية ويفوضها في أي قرار.