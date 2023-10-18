جومانا مراد تدعم القضية الفلسطينية: دورنا توصيل صوتنا للعالم

أعلنت الفنانة جومانا مراد دعمها للقضية الفلسطينية بعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتتالية وآخرها ضرب مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مطالبة جموع الشعوب العربية بالدعاء لأهل فلسطين

قالت جومانا مراد في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد كلام يقال غير أننا ندعي لهم طوال الوقت ونقول ربنا يربط علي قلوبهم ويصبرهم الله ينصرهم ونحن معهم أكيد».

جومانا مراد: أصعب إحساس هو العجز

أضافت: «أصعب إحساس هو إحساس العجز وهو لم نستطع عمل شيء من أجلهم، وما نستطيع فعله نحن الفنانين أن نوصل صوتنا للعالم كله، فلسطين بلد محتلة من إسرائيل يتم منع الكهرباء والماء والطعام عنها ».

قصف مستشفى المعمداني في غزة

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أحد المستشفيات بقطاع غزة وهو الأهلي المعمداني، الذي لجأ إليه آلاف الفلسطينيين بعد هروبهم قسرًا، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عدد كبير من الضحايا والشهداء والمصابين من بينهم أكبر عدد من الأطفال.