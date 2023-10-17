جومانا مراد بعد ضرب مستشفى المعمداني بغزة: كلنا ضد الاحتلال الإسرائيلي

أبدت الفنانة جومانا مراد، حزنها الشديد، بعد ضرب مستشفى المعمدانى بغزة، من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

جومانا مراد تندد بضرب مستشفى المعمداني

وقالت جومانا مراد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، وكلنا ننادي بحريتهم واسترداد أرضهم من الاحتلال الوحشي الذي يمارس كل مظاهر العنف ضد المدنيين.

وتبرع الفنانون، أثناء تواجدهم بالوقفة الاحتجاجية، التي نظمها اتحاد النقابات الفنية، التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وشارك بها عدد كبير من الفنانين.

وكان في مقدمة الحضور، خالد الصاوي، أشرف زكي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد محمود، حمادة هلال، سماح أنور، سلوي خطاب، وفاء عامر، جمال عبدالناصر، مجدي كامل، باسم سمرة، مها أحمد، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، رنا رئيس، مسعد فودة، أنوشكا، سيمون، مادلين طبر، نيرمين الفقي، لبلبة، هاجر الشرنوبي.