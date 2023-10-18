اختتام فعاليات الدورة التدريبية في التحليل البيوميكانيكي بكفر الشيخ

اختتمت اليوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ متمثلة في إدارة الأداء الرياضي بالمديرية، الدورة التدريبية في التحليل البيوميكانيكي وعلاقته بالتدريب الرياضي وعلوم الحركة، وذلك بقاعة التعليم المدني بالمديرية الذي أُقيم خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة 50 متدربا من المدربين والأخصائيين العاملين بالمنشآت الرياضية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ختام فعاليات الدورة التدريبية في التحليل البيوميكانيكي وعلاقته بالتدريب الرياضي

وبدأت الدورة التدريبية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الذي رحب باستضافة الدورة التدريبية للدكتور وحيد صبحى، رئيس قسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ محاضرًا.

وأشاد وكيل الوزارة، بالتعاون المثمر والبناء بين مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وبين كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، في مجال تقديم الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين المنشآت الرياضية، كما وجّه الدعوة للشباب المشارك بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم لملاحقة التطور الذي يشهده مجال التدريب الرياضي.

وتناول الدكتور وحيد صبحى، رئيس قسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، في لقائه التدريبي عدة محاور رئيسية أهمها أهمية التحليل الحركي للأداء، وصور تكونولوجيا علوم الحركة، والتحليل الكمي والكيفي للأداء الحركي وكذلك البرامج الحديثة في تطوير وتحسين الأداء.

تسليم شهادات حضور الدورة التدريبية لـ50 متدربا

واختتمت الدورة التدريبية بتسليم شهادات حضور الدورة التدريبية ل50 متدربا، بإشراف تنفيذي عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وبحضور الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية، ومحمود سلطح، أخصائي رياضي بالإدارة، وفريق عمل إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.